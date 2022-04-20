Fn станет новым мидером команды PuckChamp

Киберспортивная команда PuckChamp нашла замену ушедшему из коллектива мидеру Никите young G Бочко, информирует Cybersport.Metaratings.ru. Новым мидером PuckChamp станет игрок Mind Games Ростислав fn Лозовой. Ожидается, что об этом официально будет объявлено в ближайшее время.

Стоит отметить, что уход young G связан с сугубо личными делами. У игрока возникли проблемы с переездом в Сербию, где сейчас находится PuckChamp.

Не исключено, что уход мидера станет не единственным изменением в составе.

Состав PuckChamp по Dota 2: Александр krylat Крылатов, Ростислав fn Лозовой, Абдималик Malik Сайлау, Геннадий Astral Мотуз, Андрей Dukalis Куропаткин.

Напомним, что по итогам первого DPC-сезона в СНГ, команда PuckChamp одержала победу в шести из семи матчей, заняв второе место в таблице первого дивизиона.