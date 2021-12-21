Flusha и JW могут собрать новую команду по CS:GO

На профессиональной сцене CS:GO в начале 2022 года может появиться новая команда, которую соберут два шведских игрока, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

Робин flusha Ронквест и Йеспер JW Вексель намерены собрать свою команду для участия в турнирах в 2022 году. На данный момент два шведских игрока обсуждают кандидатуры игроков, которые могут быть приглашены в их коллектив. Ожидается, что основной костяк игроков будет представлять Швецию.

Напомним, что ранее flusha объявил о поиске новой команды. 28-летний швед выступал за GORILLAZ, последний матч в составе которой провёл 3 декабря. JW является свободным агентом после того, как покинул Fnatic.