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Flusha и JW могут собрать новую команду по CS:GO

13:18

На профессиональной сцене CS:GO в начале 2022 года может появиться новая команда, которую соберут два шведских игрока, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

Робин flusha Ронквест и Йеспер JW Вексель намерены собрать свою команду для участия в турнирах в 2022 году. На данный момент два шведских игрока обсуждают кандидатуры игроков, которые могут быть приглашены в их коллектив. Ожидается, что основной костяк игроков будет представлять Швецию.

Напомним, что ранее flusha объявил о поиске новой команды. 28-летний швед выступал за GORILLAZ, последний матч в составе которой провёл 3 декабря. JW является свободным агентом после того, как покинул Fnatic.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/flusha-i-jw-mogut-sobrat-novuyu-komandu-po-cs-go-1152475/

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Роман Шишов все материалы автора
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