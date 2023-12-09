Флоридский Джокер требует у Rockstar больше миллиона долларов за использование своего образа в GTA 6

Парень, чью необычную внешность использовали Rockstar для трейлера GTA 6, собирается судиться со студией.

Лоуренс Салливан (также известный, как Флоридский Джокер) выразил недовольство тем, что студия воспользовала его внешностью без разрешения и теперь просит у Rockstar 1.2 миллиона долларов моральной компенсации.

Шансы получить деньги от студии ничтожно малы, но вот создать вокруг этого прецедент у парня получилось.