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Сегодня, 22:45

Флоридский Джокер требует у Rockstar больше миллиона долларов за использование своего образа в GTA 6

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Парень, чью необычную внешность использовали Rockstar для трейлера GTA 6, собирается судиться со студией.

Лоуренс Салливан (также известный, как Флоридский Джокер) выразил недовольство тем, что студия воспользовала его внешностью без разрешения и теперь просит у Rockstar 1.2 миллиона долларов моральной компенсации.

Шансы получить деньги от студии ничтожно малы, но вот создать вокруг этого прецедент у парня получилось.

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