Финал Кубка России по киберспорту пройдет с 19 по 21 августа

Финал Кубка России по компьютерному спорту 2022 года пройдет на Yota Arena в Москве с 19 по 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта России.

Соревнования пройдут в трех дисциплинах: «Боевая арена» (Dota 2), «Файтинг» (Tekken 7) и «Тактический трехмерный бой» (CS:GO).

Общий призовой фонд составляет 1,1 миллиона рублей. Призовой фонд Dota 2 — 500 тысяч рублей, CS:GO — 500 тысчя рублей, Tekken 7 — 100 тысяч рублей.

Участники, которые займут первые три места в Кубке России, получат возможность войти в список кандидатов в сборную России по компьютерному спорту и представлять страну на чемпионате мира 2022 года.

Финал чемпионата мира пройдет с 27 ноября по 9 декабря на острове Бали (Индонезия).