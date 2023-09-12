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Финал киберспортивного турнира 2023 года пройдет во Владивостоке

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что киберспортивный турнир, запланированный на конец 2023 года, пройдет во всех регионах Дальнего Востока.

«Что касается самого турнира, к подготовке мы уже приступили, сейчас можем сказать, что пройдет он во всех регионах Дальнего Востока, а финал состоится во Владивостоке. Полную информацию опубликуем совсем скоро», — приводит ТАСС слова Смита.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту.

Источник: https://tass.ru/sport/18727297
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