FaZe соберет команду по Valorant

FaZe Clan начала набирать участников в команду по Valorant. Клуб уже объявил двух новичков. Ими стали Джейсон «jasonR» Рушелски и Кори «Corey» Нигра. Об этом американский мультигейминг объявил в социальных сетях.

JasonR — бывший профессиональный игрок в CS:GO. В 2013-2017 годах он выступал за североамериканские команды, среди которых были Splyce и OpTic Gaming. Рушелски решил уйти из дисциплины, чтобы сосредоточиться на стриминге.

«Corey» — экс-игрок в Overwatch. В разное время он представлял Evil Geniuses, Gladiators Legion и Washington Justice, а в 2019 году стал чемпионом мира в составе национальной сборной США.