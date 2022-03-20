FaZe одержал победу над Vitality на групповой стадии ESL Pro League
Матч FaZe — Vitality в рамках группы B ESL Pro League season 15 прошел 19 марта и закончился со счетом 2:0 в пользу победителей Катовицы. Явного фаворита в противостоянии выделить было сложно, но время показало чей CS оказался по итогу крепче.
Началось все с победы на Mirage для FaZe со счетом 16:10, а закончилось неожиданно быстро на Dust 2 где Vitality смогли взять всего 2 раунда (16:2).
Сегодняшние матчи в группе B будут последними и по результатам картина в группе складывается подобным образом:
1. FURIA — 12 очков
2. ENCE — 9
3. FaZe — 6
4. Outsiders — 6
5. Vitality — 3
6. Sprout — 0
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