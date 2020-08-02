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FaZe назвала восьмого участника турнира Valorant Invitational

16:05

Североамериканская команда Built By Gamers сыграет на турнире Valorant Invitational от FaZe Clan. Коллектив стал восьмым участником соревнования.

Ранее FaZe Clan пригласила на чемпионат Team SoloMid, T1, Sentinels и Cloud9. Еще две команды определились по итогу первых отборочных — к участникам соревнования присоединились Mixup и China Nguyen. Всего на турнире сыграют 16 клубов — еще шесть коллективов получат инвайт, а остальные поборются за слоты на Valorant Invitational во второй квалификации. На чемпионате также выступит состав FaZe Clan.

Valorant Invitational пройдет с 6 по 9 августа. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/valorant/news/faze-nazvala-vosmogo-uchastnika-turnira-valorant-invitational

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