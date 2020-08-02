FaZe назвала восьмого участника турнира Valorant Invitational

Североамериканская команда Built By Gamers сыграет на турнире Valorant Invitational от FaZe Clan. Коллектив стал восьмым участником соревнования.

Ранее FaZe Clan пригласила на чемпионат Team SoloMid, T1, Sentinels и Cloud9. Еще две команды определились по итогу первых отборочных — к участникам соревнования присоединились Mixup и China Nguyen. Всего на турнире сыграют 16 клубов — еще шесть коллективов получат инвайт, а остальные поборются за слоты на Valorant Invitational во второй квалификации. На чемпионате также выступит состав FaZe Clan.

Valorant Invitational пройдет с 6 по 9 августа. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч долларов.