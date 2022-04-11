FaZe Clan стали чемпионами 15-го сезона ESL Pro League по CS:GO

Североамериканская команда FaZe Clan победила финнов из ENCE в финале ESL Pro League Season 15 по CS:GO. Встреча закончилась со счетом 3:1 — 16:11 на Vertigo, 17:19 на Overpass, 16:9 на Mirage и 16:12 на Dust2. Игроки FaZe по CS:GO заработал за первое место 175 тысяч долларов и слот на BLAST World Final 2022.

Капитан состава FaZe Clan по CS:GO Финн karrigan Андерсен прокомментировал победу своей команды на ESL Pro League Season 15. По словам датского киберспортсмена, его ростеру удалось «великолепно начать 2022 год».

«У нас замечательная команда. Я не ожидал, что у нас все будет получаться настолько хорошо. На этом турнире были собраны все сильнейшие команды. Я рад, что мы великолепно начали этот год», — отметил Андерсен.

ESL Pro League Season 15 прошел с 9 марта по 10 апреля. Коллективы разыграли призовой фонд в размере 823 тысяч долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2022.