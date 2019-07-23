FaZe Clan победила на GLL Grand Slam: PUBG Classic

FaZe Clan стала победителем GLL Grand Slam: PUBG Classic. Она набрала 162 очка за 18 раундов и опередила ближайшего конкурента на 11 баллов. За победу команда Ивана "ubah" Капустина получила 130 тысяч долларов.

Natus Vincere заработали 149 очков и замкнули тройку лидеров. Коллектив Вадима "POKAMOLODOY" Ульшина получил 40 тысяч долларов. Ознакомиться с результатами и расписанием можно в нашем репортаже.

GLL Grand Slam: PUBG Classic прошел 19–21 июля в Швеции. 16 коллективов сражались за 300 тысяч долларов и дополнительный слот для региона на PUBG Global Championship 2019.