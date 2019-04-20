Файтинг признан киберспортивной дисциплиной Министерством спорта РФ

Министерство спорта России признало жанр "файтинг" официальной дисциплиной киберспорта. Соответствующая поправка внесена во Всероссийской реестр видов спорта.

В состав официальных дисциплин компьютерного спорта также входят: "Боевая арена", "Соревновательные головоломки", "Стратегия в реальном времени", "Технический симулятор" и "Спортивный симулятор".

Наиболее популярными представителями файтинга являются такие игры, как Mortal Kombat, Tekken, Soul Calibur и Guilty Gear.