Файтинг Killer Instinct с красивой графикой раздают бесплатно в Steam

Серия файтингов Killer Instinct началась еще в 96-м, но лучше всего ее знают по перезапуску 2013 года — как раз его-то и можно забрать в Steam совершенно бесплатно в честь десятилетнего юбилея игры и выхода большого обновления.

Каждую неделю игрокам будет становиться доступен новый бесплатный боец — таким образом рано или поздно получится собрать их всех. Самые же нетерпеливые могут просто прикупить внутриигровой валюты.

В настоящий момент у Killer Instinct 4127 отзывов в Steam, 91 процент из которых положительны — вполне себе достойный результат для игры 2013 года.