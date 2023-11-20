Фаталити Кенши из Mortal Kombat 1 признали самым болезненным из всех

Пользователи Reddit выбрали самое болезненное фаталити из Mortal Kombat 1.

Многие игроки сошлись во мнении, что самым жестоким из всех стало фаталити Кенши, где он при помощи магических сил загоняет крутящийся меч прямо в рот:

«Я думаю, что любой настоящий человек был бы мертв задолго до фаталити, но... Для меня самым болезненным кажется фаталити Кенши — я даже не могу представить себе ту агонию, который человек испытает от проглатывания вращающегося клинка», — комментарий пользователя Reddit.

Еще одним жестким фаталити игроки назвали добивание Китаны.