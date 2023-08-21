Фаталити из Mortal Kombat 1 выглядят потрясающе, но вам понадобится телевизор с подсветкой

Один из обладателей OLED-телевизора запустил на нем фаталити Лю Кана из Mortal Kombat 1, и оно выглядело просто великолепно.

Яркие и насыщенные цвета на экране дополнялись оттенками цвета на стене, что в сцене с разноцветными потоками пламени выглядело особенно удачно.

Разумеется, не у всех есть возможность поиграть именно на таком мониторе или телевизоре, но для счастливчиков игра станет еще ярче.

Напомним, что Mortal Kombat 1 выходит 14 сентября 2023 года.