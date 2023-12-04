Фанаты Xbox призвали бойкотировать GTA 6

Наиболее радикальные фанаты Xbox призвали бойкотировать GTA 6, трейлер которой появится уже завтра. Все дело в том, что игра не появится на релизе в сервисе Game Pass, а это и неудобно, и невыгодно. Они считают, что пониженные продажи заставят Rockstar выложить игру в этот сервис гораздо быстрее.

Впрочем, вряд ли такая точка зрения обретет хоть какую-то популярность даже среди обладателей Xbox. Cлишком уж она наивна и эгоистична — настолько, что в комментариях многие подозревают, что речь идет о троллинге.