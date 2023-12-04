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Сегодня, 18:45

Фанаты Xbox призвали бойкотировать GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото peakpx.com

Наиболее радикальные фанаты Xbox призвали бойкотировать GTA 6, трейлер которой появится уже завтра. Все дело в том, что игра не появится на релизе в сервисе Game Pass, а это и неудобно, и невыгодно. Они считают, что пониженные продажи заставят Rockstar выложить игру в этот сервис гораздо быстрее.

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Впрочем, вряд ли такая точка зрения обретет хоть какую-то популярность даже среди обладателей Xbox. Cлишком уж она наивна и эгоистична — настолько, что в комментариях многие подозревают, что речь идет о троллинге.

Источник: Steam One • Игры стим
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