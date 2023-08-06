Фанаты «Ведьмака» считают Гюнтера о'Дима величайшим злодеем из игр за все время

Дополнение «Каменные сердца» для третьей части «Ведьмака» вышло уже сравнительно давно, но Гюнтер о'Дим продолжает возглавлять списки лучших игровых злодеев. Даже сейчас некоторые игроки гадают, появится ли он в сериале от Netflix. Впрочем, большинство отметает эту идею как маловероятную.

Впервые «господин Зеркало» появился еще в оригинальной игре, но по-настоящему раскрылся именно в «Каменных сердцах». Хитрый, безжалостный, совершенно всемогущий — это настоящий дьявол, которого нельзя победить, а можно только попытаться перехитрить.