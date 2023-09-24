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Сегодня, 21:33

Фанаты сделали концептуальный тизер GTA 6 — Rockstar есть, чему поучиться

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

Дизайнер Luke Knight показал концептуальные тизер и постеры для GTA 6.

GTA Fan Teaser.
Фото Luke Knight

Постеры парень опубликовал на своем аккаунте в LinkedIn. Один из постеров показывает красивый и неоновый Вайс-Сити, а на втором из ключевых предметов города складывается логотип Rockstar Games.

Работы Люка получились настолько качественно, что некоторые пользователи попросили Rockstar Games поучиться у дизайнера «стилю».

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