Фанаты сделали концептуальный тизер GTA 6 — Rockstar есть, чему поучиться

Дизайнер Luke Knight показал концептуальные тизер и постеры для GTA 6.

GTA Fan Teaser. Фото Luke Knight

Постеры парень опубликовал на своем аккаунте в LinkedIn. Один из постеров показывает красивый и неоновый Вайс-Сити, а на втором из ключевых предметов города складывается логотип Rockstar Games.

Работы Люка получились настолько качественно, что некоторые пользователи попросили Rockstar Games поучиться у дизайнера «стилю».