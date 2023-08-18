Фанаты поспорили, в какой из частей Mortal Kombat Скорпион выглядел лучше всего

На Reddit задались вопросом — в какой из частей Mortal Kombat Скорпион выглядел лучше всего?

Скорпионы из разных частей Mortal Kombat.

Мнения разделились, но в числе лидеров оказались версии из МК 9 («он больше всего похож на демона») и из оригинальных игр («у меня была точно такая же пейнтбольная маска»). Часто голосовали и за персонажей из Mortal Kombat 11.

Меньше всего повезло Скорпиону из четвертой части, хотя поклонники нашлись и у него — им понравилась его внушительная мускулатура.

В этом голосовании отсутствовал Скорпион из МК1. Он, как и многие другие персонажи, выглядит гораздо моложе всех предыдущих инкарнаций.