Видеоигры
Новости
Игры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:50

Фанаты подобрали идеальный актерский состав экранизации Red Dead Redemption

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar

Неравнодушный геймер с Reddit подобрал актерский состав для экранизации видеоигрового вестерна Red Dead Redemption 2 от Rockstar. Многие согласились с тем, что актеры идеально подошли бы для роли полюбившихся персонажей игры.

Так, на роль протагониста игры Артура Моргана реддитор предложил взять звезду сериалов «Сверхъестественное» и «Пацаны» Дженсена Эклза.

Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption.
Фото Reddit

Роль одного из антагонистов Датча ван дер Линде мог бы сыграл звезда сериала «Ходячие Мертвецы» Джеффри Дин Морган.

Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption.
Фото Reddit
Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption.
Фото Reddit

Также звездный состав могли бы пополнить:

- Кира Найтли (Пираты Карибского моря)

- Лорен Коэн (Ходячие мертвецы)

- Аарон Тэйлор-Джонсон (Мстители, Пипец)

- Билл Найи (Рок-волна)

- Ник Офферман (Парки и зоны отдыха)

- Адам Бич (Ковбои против пришельцев)

- Уайатт Рассел (Оверлорд)

- Джереми Айронс (Изнанка судьбы)

Кто может сыграть в фильме Red Dead Redemption.
Фото Reddit

Ранее студия Take-Two разочаровала фанатов GTA и Red Dead Redemption — в ближайшем будущем студия не планирует экранизации своих самых главных и горячо любимых геймерами игр.

Red Dead Redemption. Стоит ли ждать фильмы по Red Dead Redemption или GTA? Take-Two расстроила фанатов

Источник: Reddit
1
0
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 остается неизвестной — игра не выйдет 1 декабря
Новости
RSS RSS
Все новости