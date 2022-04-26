Бумыча и его жену заподозрили в хайпе на отношениях

Несколько дней назад Анжелика «Liqueen» Езиева заявила в своих социальных сетях о разводе с капитаном команды Natus Vincere Кириллом «Boombl4» Михайловым.

Спустя пару дней оба партнера начали активно появляться в Telegram-каналах друг друга. А также публикации водили аудиторию с одной площадки на другую, и канал самого Бумыча был создан только во время последних событий.

Теперь в ру-комьюнити активно обсуждают ситуацию вокруг этой молодой пары: киберспортсмена с его женой заподозрили в хайпе на отношениях.

Многие русскоязычные паблики решили, что история с разводом — способ прорекламировать личные каналы. Пара с такими заявлениями не согласна. В своем Telegram-канале Лика написала, что «никакого хайпа не было» и они «реально расставались, но на следующий вечер помирились».

«Всем преданным спасибо, что остаетесь со мной. У нас действительно были проблемы в отношениях и так называемые качели, что это вылилось в медиа. Это ошибка эмоций.

[...] Такой хайп, за который все это выдают, — это дебилизм. Вы прекрасно знаете меня, я никогда не гнался за дешевым хайпом, а эта ситуация — урок для нас, что любовь любит тишину! Надеюсь на понимание, в любом случае всех обнял, двигаемся дальше», — написал Кирилл «Boombl4» Михайлов в своем Telegram-канале.