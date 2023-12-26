Фанаты нашли еще одну потенциальную актрису Люсии из GTA 6

Геймеры продолжают рыть информацию о потенциальных актерах новой GTA 6.

Еще одной возможной актрисой может стать Манни Л. Перес — актриса из сериалов «Полиция Чикаго«, «Закон и порядок» и «Черный список«.

Манни Л. Перез. Фото Соцсети

После того, как игроки начали подозревать ее в том, что именно она — голос Люсии, актриса удалила все посты из социальных сетей.

Многие говорят, что голос девушки идеально схож на голос Люсии из трейлера.