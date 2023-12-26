Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 22:10

Фанаты нашли еще одну потенциальную актрису Люсии из GTA 6

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
GTA 6.
Фото Rockstar Games

Геймеры продолжают рыть информацию о потенциальных актерах новой GTA 6.

Еще одной возможной актрисой может стать Манни Л. Перес — актриса из сериалов «Полиция Чикаго«, «Закон и порядок» и «Черный список«.

Манни Л. Перез.
Фото Соцсети

После того, как игроки начали подозревать ее в том, что именно она — голос Люсии, актриса удалила все посты из социальных сетей.

Многие говорят, что голос девушки идеально схож на голос Люсии из трейлера.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нейросеть представила Геральта в образе Деда Мороза

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости