Фанаты нашли еще одну потенциальную актрису Люсии из GTA 6
Геймеры продолжают рыть информацию о потенциальных актерах новой GTA 6.
Еще одной возможной актрисой может стать Манни Л. Перес — актриса из сериалов «Полиция Чикаго«, «Закон и порядок» и «Черный список«.
Манни Л. Перез.
Фото Соцсети
После того, как игроки начали подозревать ее в том, что именно она — голос Люсии, актриса удалила все посты из социальных сетей.
Многие говорят, что голос девушки идеально схож на голос Люсии из трейлера.
Новости