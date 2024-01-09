Фанаты игры про Человека-паука довели актрису — она уходит из профессии

Актриса, модель и специалист по уходу за кожей Стефани Тайлер Джонс, подарившая внешность Мэри Джейн из серии игр про Человека-паука от Insomniac, рассказала в соцсетях о преследованиях надоедливых фанатов.

По ее словам, она ценит внимание поклонников видеоигр, но недавно один из них названивал ей на работу с настойчивым желанием пообщаться, из-за чего она перестала чувствовать себя в безопасности. Поэтому Стефани прекращает прослушиваться на новые роли и работать моделью.