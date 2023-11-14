Фанаты добавили в GTA 5 технологию, которую не смогли сделать в Rockstar

Мододел PureDark сумел добавить в GTA 5 технологию масштабирования DLSS 3.0, значительно увеличивающую производительность при высоких разрешениях.

Для этого пришлось как следует потрудиться — например, пересобирать вручную игровые шейдеры. Разумеется, в любительской реализации встречаются недостатки вроде артефактов. Но разработчики-профессионалы из Rockstar вообще не сделали ничего подобного, несмотря на многочисленные переиздания игры.