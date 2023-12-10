Фанатский трейлер GTA 6 для Nintendo Switch рассмешил геймеров — игра точно не выйдет на этой приставке

Dylie опубликовал в Twitter низко-полигональный трейлер Grand Theft Auto 6, которым очень насмешил игроков.

Видео он назвал «GTA 6 — трейлер для Nintendo Switch», хотя тут очевидно больше видно оммаж на графику для PlayStation 1.

В ролике парень также показал главную героиню новой части — Люсию.

Понять, что игра не выйдет в портативном варианте — дело несложное, ведь даже переиздание GTA на приставке от Nintendo работает не очень стабильно.