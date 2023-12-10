Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 23:25

Фанатский трейлер GTA 6 для Nintendo Switch рассмешил геймеров — игра точно не выйдет на этой приставке

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
GTA 6.
Фото Rockstar Games

Dylie опубликовал в Twitter низко-полигональный трейлер Grand Theft Auto 6, которым очень насмешил игроков.

Видео он назвал «GTA 6 — трейлер для Nintendo Switch», хотя тут очевидно больше видно оммаж на графику для PlayStation 1.

В ролике парень также показал главную героиню новой части — Люсию.

Понять, что игра не выйдет в портативном варианте — дело несложное, ведь даже переиздание GTA на приставке от Nintendo работает не очень стабильно.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Матч звезд КХЛ в Санкт-Петербурге. Специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Какие реформы будут приняты в КХЛ в ближайшее время
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косплеер создал клинки-импланты из Cyberpunk 2077 — получилось невероятно

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости