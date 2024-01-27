Фанат Tekken назвал свою дочь в честь одного из персонажей файтинга

В TikTok завирусился ролик, в котором девушка рассказала забавную историю своего имени.

Кореянка Нина Ю рассказала, что ее зовут так в честь Нины Уильямс из вселенной Tekken — ее отец большой фанат файтинга и эту любовь он распространил на всех членов семьи. Более того, у Нины из Кореи есть два брата — Дзин и Хваран, которые тоже были названы в честь культовых персонажей из японской игры.

Девушка также призналась, что с нетерпением ждала релиза Tekken 8 и, наверняка, уже играет в нее со всей своей семьей.