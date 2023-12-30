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Сегодня, 15:12

Фанат представил прототип фигурки из GTA 6 — Rockstar точно должна с ним связаться

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Пользователь Reddit представил свое видение фигурок по Grand Theft Auto 6.

Фанатская фигурка GTA 6.
Фото Reddit

Для своей 3D-модели парень выбрал девушку из трейлера в бикини — фигурка получилась не только красивой, но и высоко детализированной. Даже немного жалко, что это всего лишь прототип.

Фанатская фигурка GTA 6.
Фото Reddit

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год. Игра будет временным эксклюзивом консолей.

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