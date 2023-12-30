Фанат представил прототип фигурки из GTA 6 — Rockstar точно должна с ним связаться
Пользователь Reddit представил свое видение фигурок по Grand Theft Auto 6.
Фанатская фигурка GTA 6.
Фото Reddit
Для своей 3D-модели парень выбрал девушку из трейлера в бикини — фигурка получилась не только красивой, но и высоко детализированной. Даже немного жалко, что это всего лишь прототип.
Фанатская фигурка GTA 6.
Фото Reddit
Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год. Игра будет временным эксклюзивом консолей.
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