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26 апреля, 20:48

Фанат FIFA из Санкт-Петербурга через суд потребовал от Sony 10,8 миллиона рублей

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
FIFA.

Житель Санкт-Петербурга Игорь Ромашов направил иск к компании Sony на сумму 10,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Игрок потратил в футбольном симуляторе почти 800 тысяч рублей и недоволен, что больше не может покупать валюту.

Он рассчитывает вернуть потраченные им деньги и добиться компенсации за «дискриминацию» после приостановки работы PS Store в РФ.

«Истец испытал сильные нравственные страдания, связанные с негативным отношением к российским пользователям по причине смешения киберспорта и политики, дискриминации по территориальному признаку, направленную на ущемление прав и интересов истца в игровой индустрии, нарушение равенства возможностей в ходе использования программы и приобретения продукции в магазине «PlayStation Store», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно об удалении из футбольного симулятора российских клубов и сборной.

Источник: https://t.me/SPbGS/11433
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