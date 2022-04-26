Фанат FIFA из Санкт-Петербурга через суд потребовал от Sony 10,8 миллиона рублей

Житель Санкт-Петербурга Игорь Ромашов направил иск к компании Sony на сумму 10,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Игрок потратил в футбольном симуляторе почти 800 тысяч рублей и недоволен, что больше не может покупать валюту.

Он рассчитывает вернуть потраченные им деньги и добиться компенсации за «дискриминацию» после приостановки работы PS Store в РФ.

«Истец испытал сильные нравственные страдания, связанные с негативным отношением к российским пользователям по причине смешения киберспорта и политики, дискриминации по территориальному признаку, направленную на ущемление прав и интересов истца в игровой индустрии, нарушение равенства возможностей в ходе использования программы и приобретения продукции в магазине «PlayStation Store», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно об удалении из футбольного симулятора российских клубов и сборной.