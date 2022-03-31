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Execration проиграли четвертый матч подряд в DPC лиге

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Execration проиграли четвертый матч подряд в DPC лиге.
Execration проиграли четвертый матч подряд в DPC лиге.
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В рамках первого дивизиона DPC лиги в Юго-Восточной Азии состоялся матч T1 против Execration. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу T1.

В течение обеих карт Execration стабильно проводили лайнинг и после совершали ошибки в мид-гейме, которые и становились причиной их поражения.

Матчи в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают 205 тысяч долларов и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.

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