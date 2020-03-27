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Evil Geniuses объявили о партнерстве с армией США

08:50

Киберспортивная организация Evil Geniuses и военно-морские силы США стали партнерами. В рамках сотрудничества американская армия создаст команду по CS:GO, а игроки клуба помогут с ее развитием.

Коллектив ВМС США по CS:GO назвали Goats & Glory. В анонсе сообщается, что о нем запишут шесть видеороликов, которые опубликуют на YouTube. В них покажут тренировки команды, процесс набора участников в клуб и другое.

Evil Geniuses и Goats & Glory также сыграют на TwitchCon в Сан-Диего, который запланирован на сентябрь 2020 года. Там киберспортсмены североамериканского коллектива посоревнуются вместе с военнослужащими флота и фанатами.

Ранее ВМС США стали партнером DreamHack и ESL. В рамках сотрудничества представители американской армии получили права на размещение стендов и баннеров на местах проведения чемпионатов и трансляциях.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/evil-geniuses-obyavili-o-partnerstve-s-armiei-ssha

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