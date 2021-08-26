Evil Geniuses могут изменить состав по CS:GO
Руководство киберспортивной организации Evil Geniuses рассматривает возможность изменения состава по CS:GO, информирует Cybersport.Metaratings.ru.
На данный момент в Evil Geniuses есть несколько вариантов возможного изменения команды по CS:GO. Наиболее вероятным из них является перевод в запас Цветелина CeRq Димитрова. Это произойдет лишь в том случае, если «злые гении» смогут найти ему достойную замену. Пока неизвестно, кто входит в шорт-лист Evil Geniuses в качестве потенциальной замены 21-летнему болгарину.
Состав Evil Geniuses по CS:GO: Питер stanislaw Яргус, Михал MICHU Мюллер, Цветелин CeRq Димитров, Винсент Brehze Кайонте, Оуэн oBo Склаттер.
Напомним, что состав Evil Geniuses по CS:GO располагается на 23 месте в рейтинге HLTV. Из последних семи официальных матчей команда смогла выиграть лишь один.
Дополнительная информация:
https://cybersport.metaratings.ru/news/evil-geniuses-mogut-izmenit-sostav-po-cs-go-1040376/
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