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Evil Geniuses могут изменить состав по CS:GO

11:02

Руководство киберспортивной организации Evil Geniuses рассматривает возможность изменения состава по CS:GO, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

На данный момент в Evil Geniuses есть несколько вариантов возможного изменения команды по CS:GO. Наиболее вероятным из них является перевод в запас Цветелина CeRq Димитрова. Это произойдет лишь в том случае, если «злые гении» смогут найти ему достойную замену. Пока неизвестно, кто входит в шорт-лист Evil Geniuses в качестве потенциальной замены 21-летнему болгарину.

Состав Evil Geniuses по CS:GO: Питер stanislaw Яргус, Михал MICHU Мюллер, Цветелин CeRq Димитров, Винсент Brehze Кайонте, Оуэн oBo Склаттер.

Напомним, что состав Evil Geniuses по CS:GO располагается на 23 месте в рейтинге HLTV. Из последних семи официальных матчей команда смогла выиграть лишь один.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/evil-geniuses-mogut-izmenit-sostav-po-cs-go-1040376/

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Роман Шишов все материалы автора

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