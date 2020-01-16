Евгений Кузнецов: «Раньше не понимал, откуда в киберспорте столько денег»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов во время стрима признался, что не понимал, откуда столько денег в киберспортивной индустрии.

— Не понимал, откуда в киберспорте такие деньги, а потом подумал: «Мне 28 лет, я сижу и смотрю это, — цитирует Кузнецова Cybersport.ru. — А сколько же этим интересуется детей и подростков?

На совместной трансляции с участником EA NHL Gaming World Championship Джоном Уэйном Кузнецов играл в NHL 20 и FIFA 20. Ранее EA Sports назвала шесть игроков, которые вошли в команду года хоккейного симулятора. В нее попал партнер Кузнецова по команде Александр Овечкин.