Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

Евгений Кузнецов: «Раньше не понимал, откуда в киберспорте столько денег»

16:01
Теги:

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов во время стрима признался, что не понимал, откуда столько денег в киберспортивной индустрии.

— Не понимал, откуда в киберспорте такие деньги, а потом подумал: «Мне 28 лет, я сижу и смотрю это, — цитирует Кузнецова Cybersport.ru. — А сколько же этим интересуется детей и подростков?

На совместной трансляции с участником EA NHL Gaming World Championship Джоном Уэйном Кузнецов играл в NHL 20 и FIFA 20. Ранее EA Sports назвала шесть игроков, которые вошли в команду года хоккейного симулятора. В нее попал партнер Кузнецова по команде Александр Овечкин.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/other/news/khokkeist-evgenii-kuznecov-ranshe-ya-ne-ponimal-otkuda-v-kibersporte-takie-dengi

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир