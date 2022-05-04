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Everywhere от продюсера GTA V станет аналогом «Первому игроку приготовиться» в реальности

Пьеретта АРКАН
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Everywhere от продюсера GTA V станет аналогом «Первому игроку приготовиться» в реальности.
Фото videogameschronicle.com

Бывший президент Rockstar North и продюсер GTA Лесли Бензис раскрыл ранее неизвестную информацию о готовящейся игре студии Everywhere в своем отчете.

На сайте Galaxy Interactive опубликована презентация, в которой содержится некоторая информация о том, над чем работает команда Бензиса. В отчете описывают «Real-life Ready Player One», имея в виду книгу и фильм об открытом мире виртуальной реальности.

Продюсер называет это «игрой ААА с открытым миром с многопользовательским опытом, включающим эпическое повествование из нескольких глав, пользовательский контент через «виртуальную песочницу», где игроки могут создавать свои собственные миры, а также глубокую социальную и стриминговую интеграцию».

Лесли Бензис — одна из самых влиятельных фигур, стоящих за серией GTA. Он был ведущим продюсером и геймдизайнером игры. Бензис покинул Rockstar при сложных обстоятельствах в 2016 году и основал независимую студию «Build a Rocket Boy».

Новая команда сразу же приступила к разработке первого проекта, но не спешат делиться деталями. Пользователи сети не раз уже собирали сведения по крупицам. Например, стало известно, что в основе разработки лежит Unreal Engine. Кроме того, китайская NetEase вложила в проект значительную сумму денег.

Источник: https://www.videogameschronicle.com/news/former-gta-bosss-new-game-everywhere-will-be-a-real-life-ready-player-one/
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