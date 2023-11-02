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«Это просто мультиплеер с ботами!» — игроки раскритиковали новый геймплей кампании Modern Warfare 3

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Activision

Попавшее в интернет видео геймплея сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 разочаровало игроков. В первую очередь им не понравилось то, что происходящее напоминает не столько старые-добрые части, сколько мультиплеер из Call of Duty: Warzone.

Кроме того, некоторые геймеры раскритиковали облик Призрака. Они заметили, что ранее этот персонаж ходил в обычной балаклаве с нарисованным черепом, но теперь на нем настоящая маска — что, дескать, разрушает погружение и напоминает о хэллоуинских нарядах.
Call Of&nbsp;Duty: Modern Warfare. Call Of Duty: Modern Warfare 3 займет на PlayStation 5 аж 140 гигабайт

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет уже 10 ноября.

Источник: Reddit
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