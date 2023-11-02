Кроме того, некоторые геймеры раскритиковали облик Призрака. Они заметили, что ранее этот персонаж ходил в обычной балаклаве с нарисованным черепом, но теперь на нем настоящая маска — что, дескать, разрушает погружение и напоминает о хэллоуинских нарядах.