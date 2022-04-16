Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 09:05

ESL FACEIT Group стал самым дорогим турнирным оператором по версии Esports Charts Team

Читать «СЭ» в
ESL FACEIT Group стал самым дорогим турнирным оператором по версии Esports Charts Team.

Аналитическое агентство Esports Charts составило рейтинг самых дорогих независимых турнирных операторов в киберспорте.

Первое место заняла ESL FACEIT Group с ценой 1 500 000 000 долларов США. Именно такую сумму составила сделка по продаже ESL и FACEIT во владение Savvy Gaming Group.

Второе место заняло PGL причем огромную долю его стоимости добавил проведенный в октябре прошлого года The International. Стоимость PGL оценивается в 540 577 537 долларов США.

Третье место осталось за одним из крупнейших турнирных операторов по CS:GO - BLAST. Стоимость BLAST оценивается в 314 064 992 доллара США.

В рейтинге представлены данные по еще 8 турнирным операторам. Основным способом расчета стоимости компаний был учет проведенных ими турниров.

Источник: https://escharts.com/blog/how-estimate-price-esports-companies-popularity-their-tournaments
0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Немкова спасла голова Андерсона. Финал Гран-при Bellator с участием Вадима Немкова отменили из-за запрещенного удара американца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

AS Monaco Gambit проиграла команде CHILLAX на Winline D2CL Season 9
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости