ESL FACEIT Group стал самым дорогим турнирным оператором по версии Esports Charts Team

Аналитическое агентство Esports Charts составило рейтинг самых дорогих независимых турнирных операторов в киберспорте.

Первое место заняла ESL FACEIT Group с ценой 1 500 000 000 долларов США. Именно такую сумму составила сделка по продаже ESL и FACEIT во владение Savvy Gaming Group.

Второе место заняло PGL причем огромную долю его стоимости добавил проведенный в октябре прошлого года The International. Стоимость PGL оценивается в 540 577 537 долларов США.

Третье место осталось за одним из крупнейших турнирных операторов по CS:GO - BLAST. Стоимость BLAST оценивается в 314 064 992 доллара США.

В рейтинге представлены данные по еще 8 турнирным операторам. Основным способом расчета стоимости компаний был учет проведенных ими турниров.