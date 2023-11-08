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Еще одна игра от Nintendo получит экранизацию — прошлая собрала в прокате почти 1,5 миллиарда долларов

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Фото Nintendo

The Legend Of Zelda официально получит кино-экранизацию.

Режиссером фильма выступит Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте». Продюсерами игры выступят Ави Арад и создатель «The Legend Of Zelda» Сигэру Миямото. Кто снимется в экранизации — пока неизвестно.

Не исключено, что решение снять фильм по Зельде было принято после ошеломительного успеха прошлой экранизации игры Nintendo. Мультфильм «Супер братья Марио в кино» собрал рекордные 1.3 миллиарда долларов.

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