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Сегодня, 13:25

Еще один громкий проект оказался на торрентах до релиза — на этот раз Forza Motorsport

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Forza Motorsport.
Фото Turn 10 Studios

Ожидаемый многими гоночный симулятор Forza Motorsport появился на торрентах за четыре дня до официального релиза.

За взлом отвечали хакеры из Razor 1911 — именно им удалось взломать версию игры для магазина Microsoft Store. Размер дистрибутива игры — 116 гигабайт.

Forza Motorsport.
Фото Turn 10 Studios

До этого ранний доступ к игре получили покупатели премиум-издания. Не исключено, что именно благодаря этому хакеры и смогли получить доступ к игре.

Forza Motorsport.
Фото Turn 10 Studios

Официальный релиз игры состоится 10 октября для ПК и Xbox Series.

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