Еще один эксклюзив Sony получит экранизацию

Интерактивная Until Dawn для консолей PlayStation получит свою экранизацию.

Until Dawn. Фото Supermassive Games

Режиссером адаптации выступит Дэвид Сандберг, ответственный за «Шазама», а сценаристом картины выступит Гэри Доберман, написавший «Оно», «Аннабель».

Until Dawn. Фото Supermassive Games

Геймеры восприняли эту новость с подозрением. Кино-версия Until Dawn значительно испортит впечатление, так как главной фишкой игры была реиграбельность и влияние выбора игрока на то, что будет происходить дальше. В кинотеатрах такая функция вряд ли будет как-то реализована.