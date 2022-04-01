ESA объявил об отмене E3 2022

Entertainment Software Association объявили от отмене Е3 2022. Ранее ESA отменила выставку E3 2022 и сообщила своим партнерам, что в этом году не будет цифрового эквивалента мероприятия, а это означает, что E3 2022 полностью отменена.

ЕSА планирует перегруппироваться для крупного возвращения в 2023 году. Согласно официальному заявлению ESA, E3 вернется в 2023 году более масштабным и живым.

Electronic Entertainment Expo или Е3 — ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association. На выставке разработчики, издатели, производители программного и аппаратного обеспечения представляют компьютерные и видеоигры, игровые приставки, компьютерную электронику и аксессуары.