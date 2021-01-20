Epic Games увеличила призовой фонд Fortnite Champion Series

Американская студия Epic Games повысила призовой фонд Fortnite Champion Series до 20 миллионов долларов. Это на 3 миллиона выше, чем в прошлом году.

Epic Games также перенесла весь призовой фонд Fortnite Champion Series на финальную часть чемпионата вместо того, чтобы распределить его на другие этапы соревнования.

20 миллионов будут разделены на семь регионов (Европа, Северо-Восточная Америка, Северо-Западная Америка, Бразилия, Азия, Ближний Восток и Океания). Ранее Epic Games заявила, что FCS 2021 полностью пройдет в онлайне.