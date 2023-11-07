Epic Games Store до сих пор не приносит денег — компания ожидает прибыли только в 2027 году

Генеральный менеджер Epic Games Store рассказал, что магазин до сих пор не приносит почти никаких денег.

Он также добавил, что из-за постоянных бесплатных раздач и покупки эксклюзивных игровых релизов Epic Games дождется дохода только в 2027-м. Однако это не останавливает их — фирма все еще нацелена на дальнейший рост, поддержку студий при переходе на их сервис, а также бесплатные раздачи.

Ранее Epic Games также рассказала о новой выгодной системе дохода для новых разработчиков.