Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 15:57

Epic Games Store до сих пор не приносит денег — компания ожидает прибыли только в 2027 году

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Fortnite.
Фото Epic Games

Генеральный менеджер Epic Games Store рассказал, что магазин до сих пор не приносит почти никаких денег.

Он также добавил, что из-за постоянных бесплатных раздач и покупки эксклюзивных игровых релизов Epic Games дождется дохода только в 2027-м. Однако это не останавливает их — фирма все еще нацелена на дальнейший рост, поддержку студий при переходе на их сервис, а также бесплатные раздачи.

Fall Guys. Epic Games планирует стать «убийцей» Steam — компания обещает больше эксклюзивов и бесплатных раздач

Ранее Epic Games также рассказала о новой выгодной системе дохода для новых разработчиков.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Спортивные лиги в CША обвинили в расизме против белых. Неожиданный поворот за океаном
Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МТС отказалась от платной раздачи интернета
Новости
RSS RSS
Все новости