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Сегодня, 22:17

Epic Games Store бесплатно раздает игру про гольф — аудитория разочарована

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Chuhai Labs

В Epic Games Store открылась очередная игра в праздничной раздаче — пиксельное приключение Cursed to Golf, рассказывающее историю персонажа, который пытается выбраться из Гольфочистилища.

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Нельзя сказать, что аудитория восприняла новость с энтузиазмом — игры вроде Fallout 3 и The Outer Worlds приучили пользователей EGS ждать бесплатных игр посерьезнее. Однако те, кто все-таки заинтересовался «бродилкой» про гольф, могут забрать ее абсолютно бесплатно.

Источник: EGS
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