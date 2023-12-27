Epic Games Store бесплатно раздает игру про гольф — аудитория разочарована

В Epic Games Store открылась очередная игра в праздничной раздаче — пиксельное приключение Cursed to Golf, рассказывающее историю персонажа, который пытается выбраться из Гольфочистилища.

Нельзя сказать, что аудитория восприняла новость с энтузиазмом — игры вроде Fallout 3 и The Outer Worlds приучили пользователей EGS ждать бесплатных игр посерьезнее. Однако те, кто все-таки заинтересовался «бродилкой» про гольф, могут забрать ее абсолютно бесплатно.