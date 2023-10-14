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Epic Games планирует стать «убийцей» Steam — компания обещает больше эксклюзивов и бесплатных раздач

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Fall Guys.
Фото Mediatonic

Epic Games поделилась с геймерами своими амбициозными планами — компания планирует радовать игроков постоянными эксклюзивами и раздачами игр.

Fortnite.
Фото Epic Games

Большой упор Epic Games делает именно на эксклюзивы — магазин хочет стать более весомым и серьезным конкурентом для Steam. 16 октября EGS запустит специальную программу для новых разработчиков, в рамках которой молодые программисты смогут получать 100% дохода от продаж в течение 6 месяцев.

Rocket League.
Фото Psyonix

Кроме этого, Epic Games не планирует отказываться от бесплатных раздач — такая инициатива принесла магазину больше 90 миллионов пользователей и цифра продолжает расти.

Alan Wake 2.
Фото Remedy Entertainment

Отметим, следующей игрой на раздаче EGS станет экшн-хоррор The Evil Within. Проект от создателя Resident Evil можно будет забрать с 19 октября.

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