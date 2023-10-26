Epic Games планирует слияние двух своих главных бесплатных игр
Epic Games хочет интегрировать футбольный гоночный симулятор Rocket League в свой главный бесплатный шутер Fortnite.
Fortnite.
Фото Epic Games
Если верить инсайдам, то со стартом 5 главы батл-рояля в игре появится гоночный режим из Rocket League. Игроки с богатым гаражом автомобилей могут порадоваться, ведь у них будет возможность перенести все машины в Fortnite.
Fortnite.
Фото Epic Games
Пятая глава главной королевской битвы начнется уже третьего ноября. Если верить сливам, то в игру вернется классическая карта из первого сезона игры.
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