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26 октября, 12:51

Epic Games планирует слияние двух своих главных бесплатных игр

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Rocket League.
Фото Psyonix

Epic Games хочет интегрировать футбольный гоночный симулятор Rocket League в свой главный бесплатный шутер Fortnite.

Fortnite.
Фото Epic Games

Если верить инсайдам, то со стартом 5 главы батл-рояля в игре появится гоночный режим из Rocket League. Игроки с богатым гаражом автомобилей могут порадоваться, ведь у них будет возможность перенести все машины в Fortnite.

Fortnite.
Фото Epic Games

Пятая глава главной королевской битвы начнется уже третьего ноября. Если верить сливам, то в игру вернется классическая карта из первого сезона игры.

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