Epic Games анонсировала новый сезон Fortnite Champion Series
Epic Games назвала дату начала нового сезона Fortnite Champion Series. Первые матчи открытых турниров устроят 20 марта. На этот раз соревнования проведут только для дуэтов.
Поучаствовать в чемпионате смогут только игроки, достигшие Champion League в режиме «Арена». Участников поделят на два дивизиона: для ПК и консолей с мобильными устройствами. Epic Games предоставит одинаковые призовые для этих соревнований. Разработчики также откроют доступ к тренировочному турнирному режиму с 13 по 15 марта.
Победители чемпионатов будут получать слоты в финале сезона Champion Series каждую неделю. В заключительном турнире они встретятся с лидерами итоговой таблицы.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/epic-games-anonsirovala-novyi-sezon-fortnite-champion-series