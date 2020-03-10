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Epic Games анонсировала новый сезон Fortnite Champion Series

08:50

Epic Games назвала дату начала нового сезона Fortnite Champion Series. Первые матчи открытых турниров устроят 20 марта. На этот раз соревнования проведут только для дуэтов.

Поучаствовать в чемпионате смогут только игроки, достигшие Champion League в режиме «Арена». Участников поделят на два дивизиона: для ПК и консолей с мобильными устройствами. Epic Games предоставит одинаковые призовые для этих соревнований. Разработчики также откроют доступ к тренировочному турнирному режиму с 13 по 15 марта.

Победители чемпионатов будут получать слоты в финале сезона Champion Series каждую неделю. В заключительном турнире они встретятся с лидерами итоговой таблицы.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fortnite/news/epic-games-anonsirovala-novyi-sezon-fortnite-champion-series

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