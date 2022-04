Epic Esports Events анонсировала турнир по Dota 2

31 марта турнирный оператор Epic Esports Events и букмекерская компания Winline представили новый турнир Winline Dota 2 Champions League Season 9. Состязание пройдет с 4 по 23 апреля 2022, в рамках которого команды разыграют призовой фонд в размере 50 000 долларов США.

Трансляцию турниров проведет студия комментирования и аналитики RuHub

Участники турнира:

— Hydra

— Team Empire

— Gambit Esports

— Nemiga Gaming

— ASM Gambit

— V-Gaming

— No Sorry

— Lil Gun

— No Monkey Business

— CyberCats

— Chillax

— Yet Another Team

+2 финалиста открытых квалификаций

Dota 2 Champions League, сокращенно D2CL, серия турниров, организованных Epic Esports Events. Чемпионом последнего сезона 31 марта стала команда Entity Gaming.