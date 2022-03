Entropiq уступили NIP на ESL Pro League Season 15

Entropiq проиграли команде Ninjas in Pyjamas в рамках матча группы A со счетом 0:2 (5:16 на Nuke, 11:16 на Overpass).

Лучшим игроком встречи по статистике стал шведский игрок Николас Plopski Гонсалес Замора, завершивший встречу с KD Ratio 42-27 и с рейтингом 1.42.

Следующий матч Entropiq сыграет против Looking For Org, а Ninjas in Pyjamas столкнется с MOUZ. Обе встречи пройдут 11 марта.

В первом матче Entropiq уверенно обыграли MOUZ со счетом 2:0, а Ninjas in Pyjamas выиграли Fnatic тоже (2:0).