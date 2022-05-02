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Сегодня, 16:25

Entropiq победил Fnatic на квалификациях IEM Dallas 2022

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Entropiq победили Fnatic на квалификациях IEM Dallas 2022.
Фото hltv.org

Российский ростер польской организации Entropiq одержал первую победу на закрытых квалификациях IEM Dallas 2022 в Европе. Оппонентом Entropiq в этом матче стал Fnatic. Счет встречи — 2-0 в пользу Entropiq.

Первая карта Ancient прошла со счетом 16-7 в пользу россиян. Вторая карта Nuke закончилась победой Entropiq со счетом 16-6.

Закрытые квалификации на IEM Dallas 2022 в Европе проходят со 2 по 4 мая, участники разыграют два слота на Intel Extreme Masters Dallas.

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