Entropiq победил Fnatic на квалификациях IEM Dallas 2022

Российский ростер польской организации Entropiq одержал первую победу на закрытых квалификациях IEM Dallas 2022 в Европе. Оппонентом Entropiq в этом матче стал Fnatic. Счет встречи — 2-0 в пользу Entropiq.

Первая карта Ancient прошла со счетом 16-7 в пользу россиян. Вторая карта Nuke закончилась победой Entropiq со счетом 16-6.

Закрытые квалификации на IEM Dallas 2022 в Европе проходят со 2 по 4 мая, участники разыграют два слота на Intel Extreme Masters Dallas.