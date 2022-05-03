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Entropiq победили Copenhagen Flames на IEM Dallas 2022 Closed Qualifier

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Entropiq победили Copenhagen Flames на IEM Dallas 2022 Closed Qualifier.
Фото hltv.org

В полуфинале верхней сетки IEM Dallas 2022 Closed Qualifier прошел матч между командами Copenhagen Flames и Entropiq. Победа досталось российскому ростеру Entropiq cо счетом 2-1.

Первая карта Ancient — выбор Entropiq закончилась со счетом 16-12 в пользу россиян. Вторая карта Nuke — выбор Copenhagen Flames закончилась cо счетом 16-9 в пользу датчан. Третья карта Overpass — закончилась победой Entropiq cо счетом 16-12.

Закрытые квалификации на IEM Dallas 2022 в Европе проходят со 2 по 4 мая, участники разыграют 2 слота на Intel Extreme Masters Dallas.

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