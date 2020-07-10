Endless Space 2 пополнила список игр в Xbox Game Pass на ПК

Космическая стратегия Endless Space 2 стала доступна подписчикам ПК-версии Xbox Game Pass. Информация об этом появилась в Twitter Xbox.

Endless Space 2 — глобальная космическая стратегия от французской компании Amplitude Studios. Пользователю предстоит построить собственное государство, выбрав наиболее предпочитаемый стиль управления: демократический, диктаторский, республиканский или федеративный. При каждом запуске новой игры галактика генерируется случайно.

Xbox Game Pass — платная подписка от Microsoft. Ее обладатели получают доступ к постоянно обновляемой библиотеке игр на ПК и Xbox One.