Endless Space 2 пополнила список игр в Xbox Game Pass на ПК
Космическая стратегия Endless Space 2 стала доступна подписчикам ПК-версии Xbox Game Pass. Информация об этом появилась в Twitter Xbox.
Endless Space 2 — глобальная космическая стратегия от французской компании Amplitude Studios. Пользователю предстоит построить собственное государство, выбрав наиболее предпочитаемый стиль управления: демократический, диктаторский, республиканский или федеративный. При каждом запуске новой игры галактика генерируется случайно.
Xbox Game Pass — платная подписка от Microsoft. Ее обладатели получают доступ к постоянно обновляемой библиотеке игр на ПК и Xbox One.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/endless-space-2-popolnila-spisok-igr-v-xbox-game-pass-na-pk