ENCE победили Fnatic на ESL Pro League Season 15

В рамках первого раунда плей-офф ESL Pro League Season 15 прошла игра между командами ENCE и Fnatic. Победа досталась ENCE со счетом 2-0.

Первая карта Overpass — выбор Fnatic — закончилась со счетом 16-5 в пользу ENCE. Финская команда уверенно провела атаку и не оставила возможности для камбэка в защите.

Вторая карта Nuke — выбор ENCE — закончилась победой финнов 16-12. Начав в атаке, ENCE закончили половину с разгромным счетом 4-11, но после смены сторон смогли взять 9 раундов подряд и в последствии выиграть на второй карте.

Следующим соперником ENCE на турнире станут Movistar Riders, которые ранее побеждали их на групповом этапе.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.